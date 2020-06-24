Beşiktaş'tan UEFA'ya kur başvurusu

Siyah-Beyazlı yönetim UEFA'YA, diğer Türk kulüpleri için de önemli olan bir başvuruda bulundu.

Haber; Takvim
Beşiktaş'tan UEFA'ya kur başvurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 13:08
Beşiktaş yönetimi UEFA'ya, diğer Türk kulüpleri adına da çok önem taşıyan bir başvuru yaptı.

Siyah-Beyazlı yönetim UEFA nezdinde Finansal Fair Play incelemeleri yapılırken, kur farkının da mutlaka dikkate alınmasını, Türk takımlarının da geçmişten bugüne yansıyan borçlarda kur farkının değişmesiyle giderlerinin arttığını belirtti.

MALİ BİLANÇOLAR TFF'YE VERİLDİ

Beşiktaş mali bilançolarını TFF'ye vererek beklemeye geçti. Yeni bütçenin 35 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için