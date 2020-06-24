Beşiktaş'tan UEFA'ya kur başvurusu

Beşiktaş yönetimi UEFA'ya, diğer Türk kulüpleri adına da çok önem taşıyan bir başvuru yaptı.



Siyah-Beyazlı yönetim UEFA nezdinde Finansal Fair Play incelemeleri yapılırken, kur farkının da mutlaka dikkate alınmasını, Türk takımlarının da geçmişten bugüne yansıyan borçlarda kur farkının değişmesiyle giderlerinin arttığını belirtti.



MALİ BİLANÇOLAR TFF'YE VERİLDİ



Beşiktaş mali bilançolarını TFF'ye vererek beklemeye geçti. Yeni bütçenin 35 milyon Euro civarında olması bekleniyor.







