Beşiktaş'tan Tottenham'a resmi transfer teklifi

Kanat oyuncusu arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar için Kevin N'Koudou iddiası ortaya atıldıL'Équipe'in iddiasına göre, Babel'in boşluğubu doldurmak için arayışlarda olan Beşiktaş'ta transfer listesine Georges-Kevin N'Koudou da girdi. Ryan Babel'i 2 milyon euro karşılığında Fulham'a gönderen Beşiktaş'ın Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou için girişimlere başladığı kaydedildi. Kiralık formülünü masaya yatıran ve resmi teklifini yapan Beşiktaş'ın bu transferi noktalayabileceği kaydedildi.Mauricio Pochettino'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Kevin N'Koudou'nun Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia ediliyordu. Fransız basını ise Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığını belirtti.2016-2017 sezonunun başında Marsilya'dan 11 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan N'Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley'de kiralık olarak forma giymişti. Bu sezon EPL'de forma giyemeyen 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere Lig Kupası'nda 27 dakika süre aldı.