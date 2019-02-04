Beşiktaş'tan toplu imza töreni! Kagawa, Burak...

Beşiktaş, yeni transferler Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay ve Nicolas Isımat Mirin için için yarın bir imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni saat 14.00'da başlayacak.
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla, futbol takımımızın yeni transferleri; Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için 5 Şubat Salı günü saat 14:00'da Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirilecektir.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni saat 14.00'da başlayacak.
Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla, futbol takımımızın yeni transferleri; Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için 5 Şubat Salı günü saat 14:00'da Vodafone Park'ta imza töreni gerçekleştirilecektir.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın