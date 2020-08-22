Beşiktaş'tan Titi sürprizi

Göztepe ile sözleşmesi biten Brezilyalı'ya Beşiktaş talip oldu. Göz-Göz de yıldız için ısrarcı olmaya devam ediyor.

Haber; Yeni Asır
Beşiktaş'tan Titi sürprizi
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22 Ağustos 2020 13:14
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu orta sıralarda tamamlayan Göztepe'de sözleşmesi sona eren stoper Cristian Titi'ye Beşiktaş talip oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmeyip, sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki savunmacıya Kartal yönetimi teklif götürdü. İki yıldır Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Savunmada Reis ile yolları ayıran Alpaslan Öztürk'ü ise satmayı planlayan Göztepe yönetimi de Titi ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli stoper ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

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