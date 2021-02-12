Beşiktaş'tan TFF'ye kar başvurusu

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın kar nedeniyle daha erken saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan TFF'ye kar başvurusu
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12 Şubat 2021 13:41
Beşiktaş, 15 Şubat pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri de aralarındak imaç için TFF'ye benzer bir başvuruda bulundu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir, Akşam'a yaptığı açıklamada bu isteğe karşı çıktı.

Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.



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