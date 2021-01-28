Beşiktaş'tan teklif; 'Al Lens'i, ver Koita'yı'

Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği Jeremain Lens için Beşiktaş takas formülünü devreye soktu.Sezon başında Kasımpaşa'nın bırakmadığı Koita için yeniden nabız yoklayan siyahbeyazlılar, bu kez masaya Lens kozunu da koydu. Daha önce Arap ülkelerinden teklifler alan ancak reddeden Hollandalı futbolcu, Rusya kapısını da maaş dolayısıyla kapatmıştı. Ücretinde değişiklik olmaması halinde Kasımpaşa'ya gitmeyi kabul eden Lens'in, İstanbul'da yaşama tercihi etkili oldu.Beşiktaş yönetiminin Hulk'tan çıkacak sonuca göre bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Bu arada Paşa'nın Lens'i sezon başında da istediği ancak o dönem transferin gerçekleşmediği öğrenildi.Koita, Kasımpaşa forması ile toplamda 108 maça çıkarken 31 gol atıp, 11 kez de asist katkısı yaptı.Beşiktaş ile 4 yıllık anlaşan ve 2021-22 sezonu sonuna kadar kontratı olan Lens yıllık 1 milyon 950 bin Euro alıyor.