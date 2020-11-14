Beşiktaş'tan talep; 'İzolasyon süresi 10 güne indirilsin'

Siyah-beyazlılarda 4 olan Koronavirüs'lü futbolcu sayısı önceki gün yapılan testler sonrası 8'e yükseldi. Kartal'ın ilk 11'inden 5, yedek kulübesinden 2 ismi virüse yakalanırken, geriye kalan bir futbolcu ise kadro dışı oyunculardan. Kaleci Ersin'in iki maç cezalı olmasıyla birlikte Beşiktaş, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.



Milli ara sonrası Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, umutlarını ise izolasyon süresinin 14 günden 10 güne indirilmesine bağladı.



BAKANLIĞIN UYGULAMASINA GEÇELİM



Bu yöndeki talebin Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Kulüpler Birliği toplantısında dile getirildiği, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ise kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği belirtildi.



Çebi'nin toplantıda, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.



BİR GÖRÜŞ



Ali GÜLTİKEN

Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında işi zor

Kadrosu oturmamış olan Beşiktaş için bu durum hiç de kolay değil. Bu tür bir talihsizlik yaşaması Beşiktaş açısından üzücü. Özellikle savunma bloğunda bu Koronavirüs sıkıntısının yaşanması Sergen hocanın işini zorlaştıracaktır. Bu eksikliklerle üst üste iki hedef takımla maç oynamak kolay değil. Beşiktaş'ın bir başka özel durumu da sezona iyi başlayamaması. Başakşehir ve F.Bahçe gibi iki hedef maçını kazançla geçtiği takdirde Beşiktaş'ın tekrar her yönden lig şampiyonluğu hedefine dönüşü gerçekleşecektir. Bu zorlu virajda bu durumla karşılaşmak büyük talihsizlik.



