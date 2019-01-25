Beşiktaş'tan sürpriz Tolgay Arslan kararı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın başka bir takıma transferinde somut bir adım atılmaması nedeniyle, 28 yaşındaki futbolcunun durumu merakla bekleniyor.Fenerbahçe'den gelen teklifin çok düşük olması, Stuttgart'ın da ilgisi olmasına rağmen resmi bir teklifte bulunmaması nedeniyle, çalışmalarını U-21 Takımı ile sürdüren Tolgay Arslan'ın 31 Ocak'a kadar ayrılmaması halinde affedilebileceği öne sürüldü.Deneyimli teknik adam ve Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan gibi önemli bir oyuncunun sezon sonuna kadar kadro dışı kalmasının doğru olmayacağı görüşünde birleşirken, 28 yaşındaki ismin transfer olmaması halinde affedilebileceği öğrenildi.Transferde kritik günler yaşanırken, Tolgay Arslan'ın da teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlılarda yeniden A Takım'da yer alabilmek için özür dileyebileceği belirtildi.