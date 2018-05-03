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Beşiktaş'tan sürpriz karar! "Kadro küçültülecek"

Beşiktaş yönetimi bütçeyi yeniden gözden geçirecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım olmazsa tasarruf önlemleri artırılacak. Kadro küçültülecek.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'Kadro küçültülecek'
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03 Mayıs 2018 06:49
Beşiktaş mali disiplinden ödün vermemek için, bütçe planlarını revize ediyor. Takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması halinde Siyah-Beyazlı yönetim bu konuda kapsamlı bir toplantı yapacak ve alınabilecek tasarruf tedbirlerini gözden geçirecek.

Bu önlemler içinde maliyeti yüksek oyuncuların satışı ve futbol bütçesinin daraltılması da var.

Kurdaki yükseliş yüzünden bütçede meydana gelen dengesizliği de gidermek isteyen yönetim, bu konuda esnek değil.

Eski günlere dönmek istemeyen yöneticiler, öz kaynaklarıyla dönebilen bir mali disiplin içinde kalmak konusunda kararlı.

Borçlanma ise kesinlikle gündemde yok. İki bankayla yapılan kredi görüşmesi ise beklemede.



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