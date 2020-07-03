Beşiktaş'tan sürpriz hamle; Arjantin'den sağ bek!

Teknik direktör Segen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.



Arjantin basınında yer alan haberlere göre, siyah - beyazlılar, Arjantin devi Boca Juniors ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncus Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah - beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.



UDINESE'Yİ REDDETTİ



İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.



FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ



23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.



16 MAÇA ÇIKTI



Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.



