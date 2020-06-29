Beşiktaş'tan stopere "Viking" hamlesi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsveç 1. Ligi (Allsvenskan) ekiplerinden Norrköping'te forma giyen Danimarkalı stoper Rasmus Lauritsen'in transferi için resmi temaslara başladı.

Haber; Haber Global
Beşiktaş'tan stopere 'Viking' hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 17:03
Beşiktaş stoper bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı Rasmus Lauritsen'in transferi için temaslara başladı.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Allsvenskan lideri Nörrköping formasıyla ligde çıktığı 4 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.

Beşiktaş yönetimi şartların uygun hale gelmesi durumunda 1.87 boyundaki Lauritsen'i kadrosuna katmak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için