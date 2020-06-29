Beşiktaş'tan stopere 'Viking' hamlesi!

Beşiktaş stoper bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı Rasmus Lauritsen'in transferi için temaslara başladı.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Allsvenskan lideri Nörrköping formasıyla ligde çıktığı 4 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
Beşiktaş yönetimi şartların uygun hale gelmesi durumunda 1.87 boyundaki Lauritsen'i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Allsvenskan lideri Nörrköping formasıyla ligde çıktığı 4 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
Beşiktaş yönetimi şartların uygun hale gelmesi durumunda 1.87 boyundaki Lauritsen'i kadrosuna katmak istiyor.