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Beşiktaş'tan Stancu'ya veto

Akhisar'da tepki gören Burak Yılmaz, kötü futboluyla Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'tan Stancu'ya veto
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21 Ocak 2019 13:07
Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu isimlerin bugünki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirecekleri bildirildi. Burak'ın transferine de muhalif olan bu yöneticilerin Orman'a, "Burak'la lige devam eder ve birkaç maç daha bu kadar kötü oynarsa, tepkiler bize de yönelir. Forvet transferini ciddi şekilde düşünmeliyiz" diyecekleri bildirildi.

YÖNETİM STANCU ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'ın 2010-2011 sezonunda 5 milyon euro'ya aldığı ve son olarak Bursaspor'da oynayan Stancu menajerler tarafından siyah- beyazlılara önerildi. Ancak siyahbeyazlı yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.

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