  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Beşiktaş'tan sonra yeniden Real Madrid

Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti, İstanbul'a büyük bir hayalle geliyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'tan sonra yeniden Real Madrid
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 08:42
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olan Guti Hernandez, büyük bir birikim ve hayallerle geliyor. 2013 yılından bu yana antrenörlük yapan ve sürekli olarak genç takımlarla ilgilenen Guti adeta Real Madrid sahnesinde yetişti.

Futbolculuğu döneminde Real Madrid'de tam 15 yıl geçiren Guti, 5 yıl da teknik adamlık konusunda uzmanlaştı. Özellikle eflatun-beyazlıların U13 takımından U21 takımına tüm seviyelerde hizmetlerde bulunan genç çalıştırıcının en büyük hayali de Real Madrid'e geri dönebilmek.

Nisan 2018'de kariyeriyle ilgili planlarını İspanyol basınına anlatan Guti, "Her teknik direktör, Real Madrid'i ister. Her teknik direktörün hayali orada çalışmaktır. Benim hayalim de Real Madrid. Ben ayrıca bu kulübün bir parçasıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Guti'nin teknik adamlık konusunda Zinedine Zidane'ın ardından Real Madrid'in başına geçmesi konusundaki tartışmada ise 3 önemli özelliği öne çıkarılmıştı:

- Guti'nin 'insan ilişkileri' konusundaki başarısı ve adeta bu konuda uzman oluşu en büyük artısı. Ayrıca genç oyuncularla olan iletişimi ve işine duyduğu saygı öne çıkıyor.

- Real Madrid'in tüm altyapı takımlarının kupa kazanması, istikrarı ve sürekli olarak bir üst takıma çıkarılması avantajı olarak lanse ediliyor.

- Formasyon konularındaki farklılığı ve çalıştırdığı genç takımlara kazandırdığı taktiksel kimlik Guti'nin bir diğer artısı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için