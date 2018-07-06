Beşiktaş'tan sonra yeniden Real Madrid

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olan, büyük bir birikim ve hayallerle geliyor. 2013 yılından bu yana antrenörlük yapan ve sürekli olarak genç takımlarla ilgilenen Guti adeta Real Madrid sahnesinde yetişti.Futbolculuğu döneminde Real Madrid'de tam 15 yıl geçiren Guti, 5 yıl da teknik adamlık konusunda uzmanlaştı. Özellikle eflatun-beyazlıların U13 takımından U21 takımına tüm seviyelerde hizmetlerde bulunan genç çalıştırıcının en büyük hayali de Real Madrid'e geri dönebilmek.Nisan 2018'de kariyeriyle ilgili planlarını İspanyol basınına anlatan Guti, "Her teknik direktör, Real Madrid'i ister. Her teknik direktörün hayali orada çalışmaktır. Benim hayalim de Real Madrid. Ben ayrıca bu kulübün bir parçasıyım" ifadelerini kullanmıştı.- Guti'nin 'insan ilişkileri' konusundaki başarısı ve adeta bu konuda uzman oluşu en büyük artısı. Ayrıca genç oyuncularla olan iletişimi ve işine duyduğu saygı öne çıkıyor.- Real Madrid'in tüm altyapı takımlarının kupa kazanması, istikrarı ve sürekli olarak bir üst takıma çıkarılması avantajı olarak lanse ediliyor.- Formasyon konularındaki farklılığı ve çalıştırdığı genç takımlara kazandırdığı taktiksel kimlik Guti'nin bir diğer artısı.