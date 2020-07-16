Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da peşine düştü

Galatasaray, Bayern Münih'in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Mert Yılmaz'ı transfer gündemine aldı.

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Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da peşine düştü
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16 Temmuz 2020 10:32
Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in B takımında forma giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 20 yaşındaki Mert Yılmaz'ın peşine düştü.

Sezon sonunda Şener Özbayraklı'yı gönderecek olan sarı-kırmızılar, genç oyuncu için Alman kulübü ile görüşme yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden istediği ortaya çıktı.

Bu hafta içerisinde Galatasaray Yönetimi'nin Bayern Münih ile görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

İSTİKBALİ ÇOK PARLAK

Bayern Münih'in B takımında forma giyen Mert Yılmaz istikbali çok parlak bir oyuncu olarak gösteriliyor. Genç yıldız için görüşmeler sürüyor.



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