Beşiktaş'tan Slaven Bilic açıklaması

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz bir şekilde Slaven Bilic'in de adı gündeme gelmişti. Garry Rodrigues, Aleksandar Prijovic gibi isimleri alan ve bu sezon kasasından transfere 50 milyon euro çıkaran AL Ittihad'da değişim için Bilic'e süre tanınmıştı
BEŞİKTAŞ YALANLADI
Siyah-Beyazlı yöneticiler, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirileceği iddialarını yalanladı.
Suudi Arabistan'da Al-İttihad'ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan idareciler, "Bizden ayrılanlar her zaman geri dönmek istemiştir. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Orada çok yüksek bir para kazanıyor ve 3 yıl daha kontratı var. Gündemimizde yok. Şenol Hoca henüz bir yere ayrılmadı" dedi.
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BEŞİKTAŞ YALANLADI
Siyah-Beyazlı yöneticiler, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirileceği iddialarını yalanladı.
Suudi Arabistan'da Al-İttihad'ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan idareciler, "Bizden ayrılanlar her zaman geri dönmek istemiştir. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Orada çok yüksek bir para kazanıyor ve 3 yıl daha kontratı var. Gündemimizde yok. Şenol Hoca henüz bir yere ayrılmadı" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın