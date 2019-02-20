Beşiktaş'tan Slaven Bilic açıklaması

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz bir şekilde Slaven Bilic'in de adı gündeme gelmişti. Garry Rodrigues, Aleksandar Prijovic gibi isimleri alan ve bu sezon kasasından transfere 50 milyon euro çıkaran AL Ittihad'da değişim için Bilic'e süre tanınmıştıSiyah-Beyazlı yöneticiler, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirileceği iddialarını yalanladı.Suudi Arabistan'da Al-İttihad'ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan idareciler,dedi.