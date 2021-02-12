Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte detaylar

Siyah beyazlılarda, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, sürekli sözleşme ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirmişti. Başkan Çebi'nin kendisiyle ilgili 'Hocamız isterse sözleşme uzatırız' cümlesine 'Kulüplerde işler böyle yürümüyor' diyen Sergen Hoca artık resmi gelişme bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte detaylar
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12 Şubat 2021 17:57
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a resmen yeni sözleşme teklif edecek. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın maaşı da artacak.

Bu sezon Beşiktaş'ı zirveye taşıyan, kupada da yarı final biletini alan 48 yaşındaki Sergen Yalçın artık sözleşmenin sözlü olarak değil resmen getirilmesini bekliyor.

Siyah-beyazlı kulüpte yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor.

Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.



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