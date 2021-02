Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, hakem kararları, teknik direktör Sergen Yalçın ve Necip Uysal ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Avşar, AA'ya yaptığı açıklamada, sezon sonunda iyi bir yerde olacaklarını daha önceden söylediğini ve ilk yarıyı lider bitirerek bunu gösterdiklerini belirterek, "Kimse beklemiyordu ama biz bekliyorduk. Lig sonunda da şampiyon olacağımıza dair herhangi bir şüphemiz yok. Hakem kararları, VAR kararları, olmasını istemediğimiz oyunlar olmaz ise Beşiktaş hak ettiği gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır." dedi.



Yönetim kurulu olarak şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan Avşar, "Güzel bir sinerji yakaladık. Sporda görmek istemediğimiz şeyler olmazsa Beşiktaş şampiyon olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Kararlar en adaletli, en doğru şekilde verilsin"



Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığını anlatan Fatih Hakan Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu konuda mütevazı değiliz. En iyi oyunu oynuyoruz. Adaletli kararlar bekliyoruz. Federasyondan, hakemlerden, VAR'dan adaletli kararlar bekliyoruz. Kendi menfaatimize değil, herkese karşı. Bugün 13. sırada olan da 15. sırada olan ya da 1. sırada olan neyse hakkımızı istiyoruz. Daha fazlasını değil. Doğru kararlar istiyoruz. Aleyhimize verilecek kararı lehimize versinler istemiyoruz. Kararlar en adaletli, en doğru şekilde verilsin. Çok büyük emekler var. Burası çok büyük bir camia. Her kulüp öyle. Hiç kimsenin farklı oyun ve stratejilerle şampiyonluğu belirlemeye hakkı yok. Eğer adaletli ve doğru kararlar verilirse Beşiktaş sezon sonunda şampiyon olacak."



Türkiye Futbol Federasyonuna bu konuda çok sorumluluk düştüğünü kaydeden Avşar, "En doğruyu yapmak zorundalar. Etki altında kalmamaları gerekir. Herkese eşit mesafede, en adil şekilde kararlar almalı, şampiyonluğu etkileyecek kararlar almamaları gerekir. Böyle olursa problem yaşanacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yabancı hakem için açıklama



Yabancı hakem konusuna nasıl baktıkları sorusunu yanıtlayan Avşar, "Bu konunun buraya neden geldiğini tartışmak lazım. Sayın Başkanımız yabancı hakemlere sıcak bakıyorsa eğer buraya nasıl geldik bunu tartışmalıyız. Mevcut hakemlerle herkes işini yapmalı. Futbolcu futbolunu oynayacak, teknik adam teknik adamlığını, yönetici de yöneticiliğini yapacak. Hakem de hakemliğini yapacak. Eğer herkes işini düzgün yaparsa biz neden başkasını arayalım. Türkiye'nin bu kadar evladı varken biz neden dışarıdan adaletli bir hakem beklentisi içine girelim. Dolayısıyla daha önce yaşananlara bakmak lazım. Daha önceki kararlar bizi buraya getiriyor." diye konuştu.



"Sergen Yalçın bizim için büyük şans"



Takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da şampiyonluğa çok inandığını belirten Fatih Hakan Avşar, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Sergen Yalçın da bizim gibi inanan birisi. Yola çıktığında da buraya inanarak gelmişti. Biz de ona bu görevi inanarak vermiştik. Sergen Yalçın çok tecrübeli, futbol zekası çok iyi, çok güvendiğimiz biri. Sergen Yalçın bizim için çok büyük bir şans. Hocaya çok güveniyoruz. Tüm kararlarının arkasındayız. Hoca her konuda yönetimi ve başkanı arkasına almış durumda. Kendisinden çok memnunuz. Her konuda bize çok ciddi yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın'ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu aktaran Avşar, "Sergen hoca, Beşiktaş'ın evladı. Kafasında hep 'Beşiktaş'a en iyisini nasıl yaparım' düşüncesi var. Bunu biliyoruz. Kendini ev sahibi olarak görüyor. Bu bizim için büyük bir şans." şeklinde konuştu.



"Önemli olan sürdürülebilir başarı"



Takımdaki uyum ve motivasyonla iyi bir konuma geldiklerini anlatan Avşar, şunları söyledi:



"Önemli olan sürdürülebilir başarı. Biz çok para verip, çok büyük futbolcular almak yerine en iyi rakamlara en iyi futbolcuları bulup aldık. Asıl başarı budur zaten. Evet belki taraftar pahalı iyi futbolcuları istiyor olabilir. Ama Beşiktaş maddi zorlukları diğer kulüpler gibi yaşayan bir kulüp. Başkanımızın önderliğinde çok ciddi tasarruflar yaptık. Pahalı transferler yerine akıllıca seçimler yaparak doğru oyuncularla yola devam etmeyi tercih ettik. Haksız değiliz. Taraftar mesela Hulk'u çok istedi. Günün sonunda o kadar para verip Hulk gibi bir oyuncuyu almak yerine Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri Cenk Tosun'u takıma kazandırdık."



"Necip Uysal mutlu"



Avşar, genç oyunculara çok güvendiklerini ve milli takımda da önemli yerlere geleceklerine inandıklarını söyledi.



Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların beğenisini kazanan Necip Uysal'a değinen Avşar, "Necip Uysal mutlu. İçeride çok güzel bir hava var. Beşiktaş Kulübünün içerisinde şampiyonluk havası var. Ümraniye'de tesislerde antrenmanları izlediğinizde bu havayı görüyorsunuz. Bütün sporcularımız belki daha önce küsmüş, kırgın oyuncularımız da bu havadan etkilenerek maksimum performansla sahaya çıkıp oynuyorlar." diye konuştu.



Eski futbolcuların takıma yeniden transfer olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avşar, "Beşiktaş farklı bir şey. Beşiktaşlı olmayan anlayamaz. Beşiktaş camiasının içinde olmak farklı bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı yaşayan kimse bundan vazgeçemez. Bizde oynayan yabancı oyuncularımız olsun, kendi kardeşlerimiz olsun burada oynadıktan sonra bu camiada olmayı, bu atmosferde olmayı herkes arıyor. Geri dönenlerin de bundan etkilenerek koşa koşa geri geldiklerini görüyoruz. Bizler de çok memnunuz. Eskilerle ilgili 'şunlar gelsin' diye bir düşüncemiz yok. Gündemimiz var. Nerede bir eksik varsa oraya arayış içine giriyoruz. O anda da Beşiktaş için en iyi karar neyse onu yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Ahmet Nur Çebi iki başkanlığı da en iyi şekilde götürecektir"



Avşar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını sürdürmesinin bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağı konusunda, "Başkanımız, Kulüpler Birliği başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün başkanı. Burada bir haksızlık varsa elbette en iyi şekilde dile getirecek. Tabii ki Beşiktaş'ın haklarını savunacak. Beşiktaşlılık farklı bir şey. Biz Beşiktaşlıyız diye başka bir takımın haklarının yenmesine izin vermedik, vermeyiz de. Biz yanlış kararlardan çok zarar gördük. Dolayısıyla biz şunu savunuyoruz: yanlış karar olmasın. Hiçbir kulüp için yanlış karar verilmesin. Hiçbir futbol kulübünün akıbeti farklı odalarda çizilmesin. Bizim duruşumuz belli. Beşiktaşlılık ayrı bir duruş. Ayrı bir çizgimiz var bizim. Adaletten yanayız. Ahmet Nur Çebi iki başkanlığı da en iyi şekilde götürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.