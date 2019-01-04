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Beşiktaş'tan Şener Özbayraklı operasyonu

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Bursaspor'dan eski öğrencisi olan Şener Özbayraklı'nın transfer edilmesini istedi. Fikret Orman, takas formülüyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşecek.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'tan Şener Özbayraklı operasyonu
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04 Ocak 2019 12:06
Stoper, forvet ve sağ bek bölgesine devre arasında mutlaka takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta, sağ tarafa düşünülen 1 numaralı isim Şener Özbayraklı. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve Ersun Yanal geldikten sonra formasını Isla'ya kaptıran Şener için Şenol Güneş çok ısrarcı. Bursaspor'da başarılı sağ beki parlatan ve sonrasında Beşiktaş'a almaya çalışan Güneş, bu kez hedefine ulaşmaya yakın. Başkan Fikret Orman, takas formülü ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kapısını çalacak. İki başkan arasında son zamanlarda dostluk rüzgarları eserken, orta yolun bulunması bekleniyor.

Tolgay'a karşılık...

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kampa götürülmeyen Tolgay Arslan ile görüşürken, Tolgay-Şener takasının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Forvet olarak Burak'ı açıklamayı planlayan Beşiktaş, stoperde ise Sadık'ın yanı sıra yabancı isimleri de listesinde bulunduruyor.

Alternatifi Ahmet Oğuz

Şener Özbayraklı'nın yanı sıra iç piyasada Beşiktaş'ın listesinde olan 1 isim daha var: Ahmet Oğuz... Gençlerbirliği'nin başarılı sağ beki, ilk yarıda 17 maçın hepsine çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 1.Lig'de şampiyonluğa yürüyen Gençlerbirliği Ahmet'i bırakmak istemese de, oyuncu ayrılmak için talepte bulunursa kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

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