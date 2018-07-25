Beşiktaş'tan savunmaya Miranda yoklaması!

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Transferde önceliği kaleye veren, stoper ve golcü arayışlarını da sürdürüyor.Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'nın da büyük ihtimalle satılacak olması nedeniyle iki stoper almak isteyen siyah-beyazlılar savunmaya bir yabancı ve bir yerli oyuncu düşünüyor.Malatyaspor'da oynayan Sadık'ın yanı sıra eski oyuncuları Ersan Gülüm ve Atınç Nukan'ı listesinde bulunduran yönetim, yabancı stoper için bonservisi elinde olan isimlere yönelecek.Kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlıların, Inter'de forma giyen Brezilyalıiçin nabız yokladığı iddia edildi.