Beşiktaş'tan savunmaya Miranda yoklaması!

Transferde önceliği kaleye veren Beşiktaş, stoper ve golcü arayışlarını da sürdürüyor.
Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'nın da büyük ihtimalle satılacak olması nedeniyle iki stoper almak isteyen siyah-beyazlılar savunmaya bir yabancı ve bir yerli oyuncu düşünüyor.
Malatyaspor'da oynayan Sadık'ın yanı sıra eski oyuncuları Ersan Gülüm ve Atınç Nukan'ı listesinde bulunduran yönetim, yabancı stoper için bonservisi elinde olan isimlere yönelecek.
Kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlıların, Inter'de forma giyen Brezilyalı Miranda için nabız yokladığı iddia edildi.
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Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'nın da büyük ihtimalle satılacak olması nedeniyle iki stoper almak isteyen siyah-beyazlılar savunmaya bir yabancı ve bir yerli oyuncu düşünüyor.
Malatyaspor'da oynayan Sadık'ın yanı sıra eski oyuncuları Ersan Gülüm ve Atınç Nukan'ı listesinde bulunduran yönetim, yabancı stoper için bonservisi elinde olan isimlere yönelecek.
Kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlıların, Inter'de forma giyen Brezilyalı Miranda için nabız yokladığı iddia edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın