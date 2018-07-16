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Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Talisca'nın yerine...

10 numara arayışında olan Kara Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında Badou Ndiaye yer alıyor. Türkiye'ye dönmek isteyen yıldız futbolcu ile her konuda el sıkışan Beşiktaş, artık Stoke City'nin vereceği cevabı bekliyor.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Talisca'nın yerine...
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16 Temmuz 2018 12:52
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, en kısa zamanda Anderson Talisca'nın boşluğunu doldurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk olarak Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Bernard ile görüşen Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı yıldızın bitmeyen talepleri sonrasında rotayı tamamen Badou Ndiaye'ye çevirdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Senegalli yıldızı kiralamak isteyen Kara Kartal, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Stoke City ile ilk görüşmesini gerçekleştirmiş, ilk teklifini iletmişti. Ancak İngiliz ekibi, başta Galatasaray olmak üzere Ndiaye'e Premier Lig'den de iki teklifin olması sebebiyle görüşmeleri biraz ağırdan alıyor.

8 ve 10 numara...

Teknik direktör Şenol Güneş ise hem 8 numara hem de 10 numara bölgelerinde oynayabilen tecrübeli oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Bu nedenle Fikret Orman ve kurmayları, Ndiaye'nin transferi için yoğun mesai harcıyor. Kara Kartal, Türkiye'ye geri dönmek isteyen tecrübeli oyuncuyla yıllık 2.7 milyon Euro'ya (15 milyon TL) el sıkışırken, artık Stoke'un vereceği karar bekleniyor.

Ada'dan teklifler var

Kariyerine İngiltere Championship'te devam etmek istemeyen Ndiaye takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu nedenle tüm teklifleri değerlendirmeye alan Senegalli yıldız, Türkiye'ye dönmeye de oldukça sıcak bakıyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den de iki kulübün Ndiaye'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

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