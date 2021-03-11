Beşiktaş'tan şampiyonluk için flaş açıklamalar

ŞAMPİYONLUK KAÇAR MI?🏆



Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, Beşiktaş sayesinde futbol literatürüne 'şerefli ikincilikler' deyimi katıldı. Bunun müsebbibi bizim o dönemki rakiplerimizdir. Doğanlar, Şahinler gibi arabalar. Böyle olunca da insan 'Yine mi?' diye soruyor" ⚫️⚪️



— Sporx (@sporx) March 11, 2021

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.Mesut Urgancılar, camiada son zamanlardaendişesinin olduğunu söylerken "" dedi.Bu sezon çok iyi bir ekip çalışması sergilediklerini belirten Mesut Urgancılar, "Bunun başlıca sebebi Sayın Başkan'ımız Ahmet Nur Çebi'dir. Personelden, futbolcusuna, antrenöründen,taraftarından, genel kurul üyesine kadar 2012 Mart ayından beri Beşiktaşlıların Ahmet Ağabey'i var. Başkan'ımızın kişiliği, liderliği, insanlara dokunması burada çok etken. Sadece yönetim kurulu içinde değil, kulübün bütün spor branşlarının idari ve teknik kadrolarıyla ilişkisi muazzam bir yakınlık içinde. Yakın geçmişteki takımlarımıza baktığımızda bambaşka bir aile, geçmişteki gibi kolej havası var" sözlerini kullandı.Yönetimde, futbol takımındaki gibi çok iyi bir aile ortamının olduğunu anlatan Urgancılar, "Geçmişteki yönetimler paylaşmaya ve birlikte düşünmeye önem vermiyordu. Biz bu doğrultuda önem ve öncelik sıralaması belirledik. Buna göre kadrolar kurduk, transferler yaptık. Sadece futbolda değil, basketbolda da aynı durum geçerli ve millî takımımıza dört oyuncu verdik. Gençlere önem veriyoruz.Futbol takımında 12 oyuncumuz 20 yaş civarında. Yaptığımız her işte uzun vadeli düşünüyoruz . Çağdaş bir tüzüğe ihtiyacımız var. Yakında böylesi değişiklikler de gündeme gelecek" diye konuştu.Finansal konulara da değinen Beşiktaş'ın İcra Kurulu Başkanı, Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın revize edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu sezon şampiyon olursak kazanacağımız gelirlerin büyük kısmı temlik altında olduğu için borca gidecek. Önümüzdeki ay bu konu nihayete kavuşacak" dedi. Önceki 10 yılın denetiminin de sürdüğünü söyleyen Urgancılar, "10 yılda milyonlarca belge, yüzlerce sözleşme ve anlaşma birikti. Sonuçta bu rapor ortaya çıkacak ve ilklerin kulübü Beşiktaş, bir ilke daha imza atarak kendi gerçeklerini kamuoyuyla paylaşacak" dedi.