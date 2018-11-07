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Beşiktaş'tan Samatta'ya özel önlem

Beşiktaş'ta teknik ekip, yarın oynanacak Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde Genk'in Tanzanyalı yıldızı Mbwana Samatta'ya özel önlem aldı.

Beşiktaş'tan Samatta'ya özel önlem
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07 Kasım 2018 09:00
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam konuk olacağı Belçika temsilcisi Genk, Kara Kartal karşısında Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ya güveniyor...

25 Kasım'da Vodafone Park'ta oynanan ve 4-2 Genk'in galibiyetiyle sona eren mücadelede Beşiktaş filelerini 2 kez sarsan genç futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcının 25 yaşındaki forveti durdurmak için yarınki mücadele öncesinde takımın Portekizli stoperi Pepe'ye özel görev verdiği bildirildi.

Değeri 25 milyon TL

Piyasa değeri 4 milyon Euro (25 milyon TL) civarında bulunan Samatta, Genk formasıyla bu sezon 21 karşılaşmada 19 gollük performans sergiledi. Genk'e Ocak 2016'da 800 bin Euro (4.8 milyon TL) karşılığında Kongo ekibi TP Mazembe'den transfer olan Samatta, hem hızı hem de bitirici vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Vodafone Park'taki ilk mücadelede Beşiktaş kalecisi Loris Karius'a zor anlar yaşatan Samatta'ya sahada bu kez boş alan bırakmamayı planlayan Güneş, bu konuda Pepe'ye ek olarak Vida'yı da uyardı.

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