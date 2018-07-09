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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e ret!

Yönetimden 3 yıllık zamlı yeni sözleşme talep eden Ryan Babel'e, Ocak ayı işaret edildi. Hollandalı yıldıza, 'Devre arasında oturur konuşuruz' mesajı gönderildi.

Beşiktaş'tan Ryan Babel'e ret!
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09 Temmuz 2018 10:15
Beşiktaş'ın en etkili isimlerinin başında gelen Ryan Babel'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatarak, yönetimden 3 yıllık zamlı yeni sözleşme talep eden Hollandalı futbolcunun bu isteği kabul edilmemişti.

Beşiktaş yönetiminin, yıldız futbolcuya, "Devre arasında oturur, konuşuruz" mesajını gönderdiği öğrenildi.

Brezilya ve Hollanda'dan ciddi talipleri olan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adeta yönetime rest çekmişti. Kariyerinde forma giydiği tüm takımlardaki fotoğraflarını tek tek paylaşan Babel, Beşiktaş formalı fotoğrafının ardından 'Yolculuk devam ediyor' ifadelerini kullanmış ve transfer sinyalleri vermişti

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