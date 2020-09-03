Beşiktaş'tan Ruiz için tazminat talebi

Geçtiğimiz günlerde Real Betis'e imza atan Victor Ruiz için gelişmeler sona ermiyor. Beşiktaş, takımdan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu için yeni kulübünden 2 milyon avro tazminat talep etti.



Beşiktaş, sözleşmesinde tek taraflı opsiyon kullanan Victor Ruiz için transfer görüşmesi yapmayı reddediyor. Siyah-Beyazlılar, bu nedenle stoper oyuncusunun lisansını devretmedi. Beşiktaş'a göre Betis ya 2 milyon avro tazminat ödemeli ya da bu durum FIFA'da mahkemede çözülecek.



"AVUKATLARIM İLGİLENİYOR"



Victor Ruiz bu durumla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu sorunun çözülmesine az kaldı. Bütün konuyu avukatlarıma devretttim ve bana endişelenmek için bir şey kalmadı. Tam olarak ne zaman çözülür bilmiyorum ama ne kadar erken olursa o kadar iyi." dedi.



31 yaşındaki stoper Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giydikten sonra maaşının büyük kısmını alamadığı gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti. Beşiktaş ise, bu iddianın yalan olduğunu öne sürmüştü.



