Beşiktaş'tan "Ruhunuz Yeter" projesi!

Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesi başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan 'Ruhunuz Yeter' projesi!
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30 Mayıs 2020 17:32
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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