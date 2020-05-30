Beşiktaş'tan 'Ruhunuz Yeter' projesi!

Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
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Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın