Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme

Beşiktaş, Avrupa ekiplerinin takibinde olan genç oyuncusunun 2023'te bitecek sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı

Haber; Sabah
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Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme
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10 Aralık 2020 09:12
Rıdvan Yılmaz'ı başta Stuttgart olmak üzere Avrupa kulüplerinin takibe alması Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki oyuncunun 2023'te bitecek sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak 5 yıllık yeni mukavele teklif edeceği öğrenildi.

Kaleci Ersin ve Kartal Kayra'nın da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.
 


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