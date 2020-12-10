Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme

Rıdvan Yılmaz'ı başta Stuttgart olmak üzere Avrupa kulüplerinin takibe alması Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki oyuncunun 2023'te bitecek sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak 5 yıllık yeni mukavele teklif edeceği öğrenildi.
Kaleci Ersin ve Kartal Kayra'nın da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.
Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki oyuncunun 2023'te bitecek sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak 5 yıllık yeni mukavele teklif edeceği öğrenildi.
Kaleci Ersin ve Kartal Kayra'nın da sözleşmelerinin uzatılması planlanıyor.