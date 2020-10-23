Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı!

Beşiktaşlı yöneticiler, Almanya Ligi takımlarından Stutgart'ın takip ettiği Rıdvan Yılmaz'ı satmama kararı aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2020 09:53
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı radarına alan Stuttgart'a genç futbolcuyu satmayı planlamadıklarını iletti.

Bundesliga temsilcisinin yanı sıra iki Alman takımının daha gelişimini yakından takip ettiği öğrenilen 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ı satmak şu an gündemde yok.

Beşiktaşlı idareciler birkaç sene içinde kendini daha da göstereceğine inandıkları genç oyuncudan ciddi bir para kazanmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN RAPORU

Sergen Yalçın'ın da ligde forma şansı verdiği oyuncu için "Yetenekleri üst düzey, fiziki açıdan kendini geliştirirse Avrupa'da rahat oynar" raporu sunduğu öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için