Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz kararı!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı radarına alan Stuttgart'a genç futbolcuyu satmayı planlamadıklarını iletti.



Bundesliga temsilcisinin yanı sıra iki Alman takımının daha gelişimini yakından takip ettiği öğrenilen 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ı satmak şu an gündemde yok.



Beşiktaşlı idareciler birkaç sene içinde kendini daha da göstereceğine inandıkları genç oyuncudan ciddi bir para kazanmak istiyor.



SERGEN YALÇIN'IN RAPORU



Sergen Yalçın'ın da ligde forma şansı verdiği oyuncu için "Yetenekleri üst düzey, fiziki açıdan kendini geliştirirse Avrupa'da rahat oynar" raporu sunduğu öğrenildi.



