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Beşiktaş'tan rest; "Değerini bulan gider"

Vida için Premier Lig'den gelen teklifler düşük kalınca yönetim de Hırvat oyuncuyu bırakmadı... Deneyimli stoperin Beşiktaş'ta kalması ise kulübün stratejisinin haklılığını gösterdi

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'tan rest; 'Değerini bulan gider'
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11 Ağustos 2018 06:44
Beşiktaş'ta yönetim dışında herkes planlarını Vida'nın satışına göre yapmıştı... Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans sonrasında Hırvatistan'ın finale çıkması ile birlikte Vida için konuşulan bonservis bedelleri de uçtu.

PremIer Lig'de transfer süresinin bitmesi ile birlikte Vida'nın da astronomik rakamlara Avrupa kulüplerine transfer olma ihtimali bir hayli azaldı. Ancak bu konu Beşiktaşlı yöneticilerin planlarını sekteye uğratmadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den transfer edilen Hırvat oyuncunun düşük bir bonservis ile ayrılması ihtimali masada hiç konuşulmadı bile.

"Vida'yı satmak için almadık" diyerek aralarında toplantı yapan idareciler, "Ucuza satılacak oyuncumuz yok. Ancak değerini bulan gidebilir. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımız" diyerek de ortak fikirde buluştular.



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