Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması
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17 Şubat 2021 14:10
Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Rachig Ghezzal hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı yapılan açıklamada "Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Rachid Ghezzal'ın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu haftayı bay geçecek Beşiktaş'ta Ghezzal'ın Denizlispor karşılaşmasında oynama ihtimali de düşük olarak görülüyor.



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