Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Rachig Ghezzal hakkında açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı yapılan açıklamada "Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir." denildi.



Rachid Ghezzal'ın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu haftayı bay geçecek Beşiktaş'ta Ghezzal'ın Denizlispor karşılaşmasında oynama ihtimali de düşük olarak görülüyor.



