Beşiktaş'tan Porto'ya Ze Luis çağrısı

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Ze Luis'in transferi için yeni bir formül gündeme geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; fcporto.pt
Beşiktaş'tan Porto'ya Ze Luis çağrısı
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04 Eylül 2020 10:48
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis'i gündemine almıştı.

Siyah- Beyazlılar, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla kurduğu temastan olumlu geri dönüş almıştı. Sonrasında Portekiz ekibi ile pazarlık masasına oturan Kara Kartal bir türlü görüşmelerde sonuca varamamıştı.

Mavi- Beyazlılar oyuncuyu satmak isterken, Beşiktaş yine kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışıyor.

İspanya'dan da talipleri olan 29 yaşındaki golcünün, Porto yönetimine 'kolaylık sağlayın' mesajını gönderdiği öğrenildi.



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