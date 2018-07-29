Beşiktaş, basında çıkan ayrılık iddialarının üzerine bir açıklama yayınladı. Beşiktaş'ın açıklamasında; "Futbolcumuz Pepe'nin İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur." ifadeleri yer aldı.

'ın Portekizli stoperi Pepe ile ilgilenen, transferde önceliği Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo'ya çevirdi.Portekiz basınında, transferin hareketli takımı Wolverhampton'ın Pepe için 7.8 milyon Euro teklif ettiği ancak 35 yaşındaki futbolcuyu beklemeye aldığı belirtildi.Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözünden düşen Rojo'nun hem Pepe'den genç olması hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle bir adım öne çıktığı kaydedildi.İngiliz ekibinin Marcos Rojo'yu transfer edememesi halinde ise önceliği tekrar Pepe'ye vereceği iddia edildi.Portekizli menajer Jorge Mendes'in pay sahibi olduğu Wolverhampton, bu sezon yaptığı Portekizli transferler ile dikkat çekiyor. Premier Ligi'nin yeni takımı, bu sezon Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Rui Patricio ve Joao Moutinho'yu kadrosuna katmıştı. Mendes, aynı zamanda Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma'nın da menajerliğini yapıyor.