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"LİGİN EN İYİSİ BENİM" ????



Papiss Cisse: "35 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum, çünkü çok çalışıyorum, bir sporcunun yaşaması gerektiği gibi yaşıyorum. İdmana erken geliyorum ve en son çıkmaya özen gösteriyorum; bir günümün 5-6 saati tesislerde geçiyor." ?



— Sporx (@sporx) June 12, 2020

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübüBeşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Cissee'nin transferi için Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.