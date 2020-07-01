Beşiktaş'tan Papiss Cisse sürprizi

Beşiktaş Yönetimi, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse ile görüşmelere başladı

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan Papiss Cisse sürprizi
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01 Temmuz 2020 09:38
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse'yi gözüne kestirdi.

Beşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Cissee'nin transferi için Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Pazarlıklar sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.



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