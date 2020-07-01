Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse'yi gözüne kestirdi.
Beşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Cissee'nin transferi için Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Pazarlıklar sürüyor
Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
Beşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Cissee'nin transferi için Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Pazarlıklar sürüyor
Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon Euro'dan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
"LİGİN EN İYİSİ BENİM" ????
Papiss Cisse: "35 yaşındayım ama kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum, çünkü çok çalışıyorum, bir sporcunun yaşaması gerektiği gibi yaşıyorum. İdmana erken geliyorum ve en son çıkmaya özen gösteriyorum; bir günümün 5-6 saati tesislerde geçiyor." ?
— Sporx (@sporx) June 12, 2020