Beşiktaş'tan N'Koudou için Ada seferi

Beşiktaş'tan kanat operasyonu... Babel'in takımdan ayrılması ve Quaresma'nın da gitme ihtimalinin güçlenmesi üzerine yönetim öncelikle kanatlara takviye yapma kararı aldı.Listede yer alan Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu listenin en başına alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaşlı yöneticiler bu görüşme için İngiltere'ye gitme kararı aldı.İki kulüp arasında yapılan ön görüşmelerde Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulübünün satın alma opsiyonuna sıcak bakmaması bu transferin gecikmesine neden oldu. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Tottenham'lı yetkililerle görüşerek ikna etme uğraşı vereceği öne sürüldüDaha önce listede yer alan Ukraynalı Knoplyanka'nın yıllık ücretinin yüksek olması bu oyuncuyu ikinci plana itti. Ayrıca gündemde olan Izquierdo'nun ise yedek tutulduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin N'Koudou için yapılacak görüşmelerde sonuç alamaması durumunda Jose Izquierdo için Brighton'la görüşeceği gelen bilgiler arasında..