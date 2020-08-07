Beşiktaş'tan Muhammed Elneny için görüşme kararı

ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME

ENZO ROCO BEDAVAYA GİDECEK

LOS ANGELES GALAXY OLMADI

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Muhammed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.Öte yandan Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco'ya gelecek sezon planlamasında olmadığını bildirdi. Kulüp arayışlarına başlayan Şilili oyuncuya sürpriz bir talip çıktı ama sonuç olumsuz oldu.