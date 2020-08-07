Beşiktaş'tan Muhammed Elneny için görüşme kararı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Muhammed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.
Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.
ENZO ROCO BEDAVAYA GİDECEK
LOS ANGELES GALAXY OLMADI
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco'ya gelecek sezon planlamasında olmadığını bildirdi. Kulüp arayışlarına başlayan Şilili oyuncuya sürpriz bir talip çıktı ama sonuç olumsuz oldu.
ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Muhammed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.
Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.
ENZO ROCO BEDAVAYA GİDECEK
LOS ANGELES GALAXY OLMADI
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco'ya gelecek sezon planlamasında olmadığını bildirdi. Kulüp arayışlarına başlayan Şilili oyuncuya sürpriz bir talip çıktı ama sonuç olumsuz oldu.