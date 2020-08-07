Beşiktaş'tan Muhammed Elneny için görüşme kararı

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istediği Muhammed Elneny için teklif yapma kararı aldı. Bu arada bir isimle yolların ayrılmasına karar verldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan Muhammed Elneny için görüşme kararı
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07 Ağustos 2020 19:04
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME

Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Muhammed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.

ENZO ROCO BEDAVAYA GİDECEK
LOS ANGELES GALAXY OLMADI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco'ya gelecek sezon planlamasında olmadığını bildirdi. Kulüp arayışlarına başlayan Şilili oyuncuya sürpriz bir talip çıktı ama sonuç olumsuz oldu.




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