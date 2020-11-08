Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ancak Gaziantep FK karşısında Welinton'un sakatlığı sebebiyle 17. dakikada oyuna giren İspanyol savunmacı saç baş yoldurttu.



21 yaşındaki savunmacının sözleşmesi de kafaları karıştırdı. Montero, resmi maçların yüzde 70'inde oynamazsa kiralama bedeli olarak 500 Bin Euro (5 milyon TL) ödenecek. Genç oyuncunun bu performansıyla formayı kapması zor gözüküyor.



