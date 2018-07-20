Beşiktaş'tan Mitrovic'e teşekkür mesajı

, Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer olan Hırvat savunmacıiçin teşekkür metni yayımladı.Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonunda futbol takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle takdir toplayan Matej Mitrovic ile yollarımız ayrıldı. Mitrovic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.