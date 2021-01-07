Beşiktaş'tan milletvekili Baki Ersoy için açıklama

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor maçında yaşanan olaylar sonrası Milletvekili Baki Ersoy'dan gelen özür açıklamasına cevap verdi.

Haber; AA
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Beşiktaş'tan milletvekili Baki Ersoy için açıklama
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07 Ocak 2021 22:56
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, başkan Ahmet Nur Çebi'yi arayarak özür dilediğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakanın ardından yaşanan üzücü olaylarla ilgili Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi bizzat arayarak üzüntülerini dile getirmiş ve sosyal medya hesabı aracılığıyla özür dilemiştir. Bu davranış bizim için çok kıymetlidir. Beşiktaş Camiası olarak Kayserisporlularla dostluğun bizim için önemli olduğunu belirtir ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.



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