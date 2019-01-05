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Beşiktaş'tan Milano'ya Zapata çıkarması

Beşiktaş, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Cristian Zapata'nın işini bitirmek için harekete geçti.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'tan Milano'ya Zapata çıkarması
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05 Ocak 2019 09:44
Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayarak devre arası transferinin ilk bombasını patlatan Beşiktaş, şimdi de İtalya'nın Milan takımında forma giyen Cristian Zapata'nın işini bitirmek için harekete geçti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın pazartesi günü Milano'ya gideceği ve 32 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu için kulübü ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Orman'ın Milan'la 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Zapata için bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmeye çalışacağı ya da cüzi bir miktar da anlaşmanın yollarını arayacağı bildirildi.

Cristian Zapata daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine gelmiş ancak transferine nokta koyulamamıştı.

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