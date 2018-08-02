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Beşiktaş'tan Mario Gomez çıkarması

Beşiktaş'ın, Mario Gomez için Almanya'da ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Mario Gomez çıkarması
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02 Ağustos 2018 05:28
Beşiktaş'ta Mario Gomez bir kez daha gündeme geldi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Yapılan ilk görüşmede Mario Gomez'in eşinin golcü futbolcunun Beşiktaş'a imza atmasına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL
Gomez'in yapılan görüşmede, "Para önemli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi.

Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak.



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