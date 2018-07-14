  •  
    Beşiktaş bombayı Bilic ile patlatacak! O plan..
  •  
    F.Bahçe'de oynadı ama G.Saray'a haber yolladı
  •  
    Fener'in geri çevirdiği dünyaca ünlü o GOLCÜ
  •  
    Galatasaray ve Göztepe istedi, Rusya'ya gitti!
  •  
    Valbuena'dan Kocaman ve Cocu karşılaştırması!

Beşiktaş'tan Mandzukic için Bilic hamlesi

Cenk Tosun'un gidişi sonrasında Negredo-Love ikilisinden yeterli performansı alamayan Beşiktaş, forvet transferi için atağa kalktı. Hedefteki isim, gerçek anlamda bir Dünya yıldızı: Mario Mandzukic.

Beşiktaş'tan Mandzukic için Bilic hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 11:26
Ne Vagner Love ne de Negredo, Cenk Tosun'un boşluğunu doldurabildi. Bu arada 20 gol-8 asistlik performansıyla geçen sezona damgasını vuran Talisca gitti. Çok yüksek teklifler alan Quaresma ile Babel de yolcu gibi... Hal böyleyken, hücum hattında sıkıntı yaşaması beklenen Beşiktaş'ta yönetim devreye girdi.

Şenol Güneş'in isteği üzerine forvet arayışlarına hız veren Siyah- Beyazlılar, listenin en başına, bir Dünya yıldızının ismini yazdı: Mario Mandzukic.

MANU da istiyor

Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle de kontak halinde olan yönetim; Rusya'da finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızıyla temasa geçti. İtalya'da da; Kartal'ın, Mandzukiç ile ilgilendiği yazıldı. Haberde, Beşiktaş'ın işinin hiç de kolay olmadığı vurgulandı. Çünkü İngiliz devi Manchester United'ın da Mandzukiç ile ilgilendiği yazıldı.

Orman'ın kozu Suker ve Biliç

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Başkan Fikret Orman'ın Mandzukiç görüşmelerindeki kozu Davor Suker ile Slaven Biliç... Orman ile ailece görüşen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker'in, Mandzukiç'e Beşiktaş ile ilgili çok olumlu referanslar verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın unutulmaz hocaları arasına giren Biliç'in de vatandaşına İstanbul ve Beşiktaş hakkında pozitif bilgiler ilettiği kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için