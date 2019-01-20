Beşiktaş, sözleşmesini feshetmek için uzun uğraşlar verdiği Vagner Love ile anlaşmaya vardı.A Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi ve Vagner Love, yeniden masaya oturma kararı aldı ve fesih görüşmelerine başladı. Toplantı olumlu sonuçlanırken, siyah-beyazlı yönetim tarafından yazılan bir madde dikket çekti.Buna göre Vagner Love, fesih sözleşmesi gereğince;Brezilya'dan Corinthias ekibinin ilgili olduğu belirtilen golcü ismin, maddi anlamda uzlaşamadığı ve bu sebeple transferden vazgeçtiği belirtilirken, Uruguay ve Katar'dan da bazı kulüplerin de ilgisi olduğu aktarıldı. Vagner Love, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile fesih anlaşmasına varamamış ve Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlıları FIFA'ya gitmekle tehdit etmişti. Bu gelişmeler üzerine Fikret Orman,demişti.Bu arada Vagner Love'ın eşi Lene Pires sosyal medya hesabından "Yanımda olman için saatleri sayıyorum. Çok özledim. Seni çok seviyorum." paylaşımını yaptı.