Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması; 'İzinsiz kuş bile uçmadı'

DAHA NE YAPALIM?

Beşiktaş'ta iki kişide koronavirüs vakasına rastlanması panik havası oluşturdu. Önceki gün Ümraniye'de takıma yapılan testler neticesinde iki kişini sonucu pozitif çıkmıştı. Virüse yakalanan isimlerin Tyler Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu iddia edilmişti.Bu üzücü haberin ardından siyah-beyazlı ekip, tesisleri kapatıp antrenmanları iptal etti. Beşiktaş'ın antrenmanlara en erken başlayan takım olması, akıllara' sorusunu getirdi. Kamuoyunda oluşan tepkilere Beşiktaş Asbaşkanı,diyen Emre Kocadağdiye konuştu.