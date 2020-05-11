Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması; 'İzinsiz kuş bile uçmadı'

Beşiktaş'ta iki kişide koronavirüs vakasına rastlanması panik havası oluşturdu. Önceki gün Ümraniye'de takıma yapılan testler neticesinde iki kişini sonucu pozitif çıkmıştı. Virüse yakalanan isimlerin Tyler Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu iddia edilmişti.
Bu üzücü haberin ardından siyah-beyazlı ekip, tesisleri kapatıp antrenmanları iptal etti. Beşiktaş'ın antrenmanlara en erken başlayan takım olması, akıllara 'Tedbirler yetersiz miydi?' sorusunu getirdi. Kamuoyunda oluşan tepkilere Beşiktaş Asbaşkanı, A Takım'dan sorumlu yönetici Emre Kocadağ karşı çıktı.
DAHA NE YAPALIM?
"Ümraniye'de bizden izinsiz kuş bile uçamaz" diyen Emre Kocadağ "Son derece titiz davranıyoruz. Çalışan personel sayısı minimum seviyedeydi. Tesislere giren bir kibrit çöpü tanesi bile dezenfekte edildi. Bununla birlikte nanoteknoloji sistemle her yer sıklıkla dezenfekte ediliyordu. Özel olarak getirdiğimiz hijyen kabinlerinden geçmeyen kimse tesislere giremiyordu. Ayrıca gün içinde devamlı olarak tesistekilerin ateş ölçümleri yapılıyordu. Biz bu kadar sıkı şekilde önlemler alırken gelen eleştirileri yersiz buluyorum" diye konuştu.
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Bu üzücü haberin ardından siyah-beyazlı ekip, tesisleri kapatıp antrenmanları iptal etti. Beşiktaş'ın antrenmanlara en erken başlayan takım olması, akıllara 'Tedbirler yetersiz miydi?' sorusunu getirdi. Kamuoyunda oluşan tepkilere Beşiktaş Asbaşkanı, A Takım'dan sorumlu yönetici Emre Kocadağ karşı çıktı.
DAHA NE YAPALIM?
"Ümraniye'de bizden izinsiz kuş bile uçamaz" diyen Emre Kocadağ "Son derece titiz davranıyoruz. Çalışan personel sayısı minimum seviyedeydi. Tesislere giren bir kibrit çöpü tanesi bile dezenfekte edildi. Bununla birlikte nanoteknoloji sistemle her yer sıklıkla dezenfekte ediliyordu. Özel olarak getirdiğimiz hijyen kabinlerinden geçmeyen kimse tesislere giremiyordu. Ayrıca gün içinde devamlı olarak tesistekilerin ateş ölçümleri yapılıyordu. Biz bu kadar sıkı şekilde önlemler alırken gelen eleştirileri yersiz buluyorum" diye konuştu.
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