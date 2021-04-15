Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi

Ligin son 8 haftalık diliminde hata yapmadan şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, yerli stoper almak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların istediği isimlerden biri de bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter.



STOPER İÇİN 'YERLİ' AVI!



Sezonu lig şampiyonluğu ve kupa zaferiyle bitirmek için konsantre olan siyah-beyazlılarda bir yandan gelecek yılın planları da yapılıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetiminin yerli stoper arayışında olduğu kaydedildi.



Yurtiçi ve yurtdışından 4 isim belirleyen yönetim, gelecek yıl yerli alternatifin iyi olduğu bir kadro oluşturmanın peşinde. Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesinde bulunduran siyah-beyazlılar sezon sonu kulüpleriyle temasa geçmeyi planlıyor.



Abdülkerim için Konyaspor ile devre arası da bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş cephesi anlaşma sağlayamamış ve transferi sezon sonuna bırakmıştı.



KORAY GÜNTER İLE GÖRÜŞME



Kartal'ın yurt dışında da iki alternatifi mevcut. Bunlardan ilki İtalya Serie A'da Verona forması giyen Koray Günter. Geçtiğimiz yılı aynı kulüpte kiralık geçiren ve iyi bir performans sergilediği için 2 milyon euro bedelle bonservisi de alınan 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray Günter'in yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Siyah-beyazlıların genç ve potansiyelli gurbetçi arayışlarında gözüne takılan Şefik Abalı da Kartal'ın transferi için görüşmeler yürüttüğü bir diğer oyuncu. Avusturya 2. Lig ekibi Wacker de forma giyen 18 yaşındaki stoper Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giymiş ve son olarak U21'e davet edilmişti.



