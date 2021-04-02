Beşiktaş'tan Kenan Karaman hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Larin'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmak isteyen Kartal, yerine gelecek isim olarak Kenan Karaman'ı belirledi.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Kenan Karaman hamlesi!
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02 Nisan 2021 10:02
Beşiktaş sezon sonuna Cyle Larin'le yollarını ayırabilir. Kanadalı futbolcunun yerine gündemdeki isim, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman.

Beşiktaş Kenan Karaman için sezon sonunu bekliyor. Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmayan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Haziran ayında serbest kalacak milli futbolcu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme için masaya oturacak. Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ı gündemine almasının en önemli sebebi ise Cyle Larin. Bu sezon siyah beyazlı takım ile 34 maçta 18 gol 4 asistlik performans gösteren Larin, Avrupa'dan farklı kulüplerin transfer listesine girdi. Beşiktaş yönetimi, Larin'in olası transferi halinde kadrosuna Kenan Karaman ile katarak Kanadalı oyuncunun eksikliğini gidermeyi hedefliyor.



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