Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski yönetimin Kayserispor'a kazandırdığı başarılı defans oyuncusu Kana Bıyık, Beşiktaş'ın radarına girdi.Siyah beyazlı kulüp idarecilerinin 29 yaşındaki defans oyuncusu için Kayserispor kulübünteklifte bulunduğu öğrenildi.Ara transfer döneminde defansını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın sarı kırmızılı ekipte göz dolduran Kana Bıyık için ısrarcı olduğu ve Kayserispor'dan gelecek habere göre hareket edeceği ifade edildi.Kayserispor'da son dönemlerde isteksiz ve huzursuz olan Kana Bıyık'ın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve sarı kırmızılı idarecilerin olumlu yanıt vermesi durumunda Kayseri'den her an ayrılabileceği konuşuluyor.