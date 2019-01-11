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Beşiktaş'tan Kayserispor'un yıldızına 2 milyonluk teklif!

Son olarak Isimat-Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, savunma takviyesi için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'un başarılı savunmacısı Kana Biyik için teklifle bulundu.

Beşiktaş'tan Kayserispor'un yıldızına 2 milyonluk teklif!
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11 Ocak 2019 11:38
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski yönetimin Kayserispor'a kazandırdığı başarılı defans oyuncusu Kana Bıyık, Beşiktaş'ın radarına girdi.

Siyah beyazlı kulüp idarecilerinin 29 yaşındaki defans oyuncusu için Kayserispor kulübüne 2 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde defansını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın sarı kırmızılı ekipte göz dolduran Kana Bıyık için ısrarcı olduğu ve Kayserispor'dan gelecek habere göre hareket edeceği ifade edildi.

Kayserispor'da son dönemlerde isteksiz ve huzursuz olan Kana Bıyık'ın  Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve  sarı kırmızılı idarecilerin olumlu yanıt vermesi durumunda Kayseri'den her an ayrılabileceği konuşuluyor.

Kaynak; Faruk AydemirSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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