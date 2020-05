Beşiktaş'tan Karius açıklaması: 'Hukuki haklarımız saklı'

, sözleşmesini feshedenile ilgili resmi açıklamayı yaptı. Siyah-beyazlılar, Alman kaleci ile uzlaşma sağlanamadığını ve hukuki haklarını da kullanabileceklerini açıkladı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "" ifadeleri yer aldı.Instagram hesabından sözleşmesinin fesih nedenlerini duyuran Karius şu ifadeleri kullandı;"Beşiktaş ile sözleşmemi feshettim. Bu sorunu problemsiz geçmek için her şeyi denedim ancak sonunun böyle olması yazık oldu. Yönetimle tekrar tekrar konuştum ve aylardır çok sabırlıydım. Geçen sene de aynısı oldu. Maalesef problemi çözmek için hiç uğraşmadılar ve yardım önerimi de maaşta kesinti yaparak reddettiler.Bu kulüp için oynadığım için çok zevk aldımı bilmeniz benim için önemli. Her zaman harika bir destek veren tutkulu taraftara sahip olduğu için Beşiktaş çok gurur duyabilir. İyi ve kötü zamanlarda beni hep desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri beni çok iyi karşıladılar. Teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş."