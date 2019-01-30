Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takıma önerildi. Ancak Beşiktaş, Japon futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediğini bildirdi.Kagawa'nın menajeri, Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve 29 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takıma gelecebileceğini söyledi. Japon futbolunun durumunu teknik direktör Şenol Güneş ile masaya yatıran yönetim, deneyimli çalıştırıcının kararı sonrasında bu öneriyi reddetti.Şenol Güneş, ekonomik anlamda sıkıntılar varken, transfer yapmanın dorğu olmayacağını söylerken, takımdaki oyunculara ödemenin zamanında yapılmasını, sezon sonuna kadar mevcut takımla yola devam edebileceğini söyledi. Bu görüşme sonrasında Beşiktaş cephesi, Kagawa'nın menajerine teşekkür ederek, bu transferle ilgilenmediklerini bildirdi.