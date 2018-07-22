Beşiktaş'tan Kagawa için 2.5 milyon!

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Çin'e transfer olanboşluğunu doldurmak için harekete geçenyönetimi, hem kaliteli hem de bütçeyi fazla sarsmayacak oyuncu arayışlarını sürdürüyor.Borussia Dortmund'un Japoon 10 numarasıiçin Alman kulübü ile temasa geçildi.Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonuyla birlikte Alman kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu, oyuncunun yıllık ücretini de ödeme garantisi verdiği belirtildi.Borussia Dormund'un ilk tercihinin ise Japon futbolcuyu satmak olduğu, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.