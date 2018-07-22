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Beşiktaş'tan Kagawa için 2.5 milyon!

Beşiktaş yönetimi Dortmund'un Japon 10 numarasını kiralamak için Alman kulübüne 2.5 milyon euro teklif etti.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Kagawa için 2.5 milyon!
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22 Temmuz 2018 05:27
Çin'e transfer olan Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, hem kaliteli hem de bütçeyi fazla sarsmayacak oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

Borussia Dortmund'un Japoon 10 numarası Shinji Kagawa için Alman kulübü ile temasa geçildi.

Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonuyla birlikte Alman kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu, oyuncunun yıllık ücretini de ödeme garantisi verdiği belirtildi.

Borussia Dormund'un ilk tercihinin ise Japon futbolcuyu satmak olduğu, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



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