Beşiktaş'tan Josef de Souza'ya 1+1 yıllık teklif

Beşiktaş Fenerbahçe'de 3 sezon kaldıktan sonra Al- Ahli'ye giden Josef de Souza'ya resmi teklifte bulundu. Siyah-Beyazlı yönetim Suudi Arabistan kulübü ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile görüşme gerçekleştirerek transfer teklifi yaptı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



Beşiktaş Yönetimi Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade eden De Souza'ya 1+1 yıllık öneri yaptı ve yıllık 1 milyon euro maaş teklifi sundu. Brezilyalı yıldız ve menajeriyle yapılan görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında.



FENERBAHÇE'DE 136 MAÇA ÇIKTI



Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha araya gelerek bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında toplam 136 maça çıkmış ve fileleri 16 kez havalandırmıştı.



BU HAFTA GELİŞMELER OLABİLİR



Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncu için Sergen Yalçın'dan da onay aldığı ortaya çıktı. sında. Bu transferde bu hafta içinde çok önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



