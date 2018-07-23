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Beşiktaş'tan Jose Sosa için görüşme

Trabzonspor'da yönetimin indirim talebini geri çeviren Arjantinli futbolcu için Beşiktaş defteri tekrar açıldı. Taraflar, yıldız orta sahanın 5 milyon Euro'luk ücretini ortak ödeme formülü üzerinde görüşüyor, Sosa haber bekliyor.

Beşiktaş'tan Jose Sosa için görüşme
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23 Temmuz 2018 10:22
Transfer piyasasında hareketlilik artarken, şu ana kadar sattığı ya da satacağı oyuncularla gündemde olan Beşiktaş, artık atağa kalkmış durumda. Her mevkiye takviye planlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemindeki son isim ise hayli tanıdık bir yıldız; Jose Sosa. Kartal'dan Milan'a, İtalyan ekibinden de Trabzonspor'a giden Arjantinli için en üst seviyede görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Yılda 5 milyon Euro (28 milyon TL) kazanan ve kulüp tarafından istenen indirimi kabul etmeyen Sosa için tarafların üzerinde konuştuğu formül, maliyeti ortak karşılamak.

Şu an için çok özel bir durum olmaması halinde Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızlarını elinden çıkarmayı düşünmeyen Trabzonspor, Sosa'da ise kapıyı hep açık tutuyor. Hem kulüplerin hem de oyuncunun sıcak baktığı formül üzerinde gelecek hafta son görüşmelerin yapılacağı ve konunun netlik kazanacağı belirtildi. Trabzonspor kampında olan Sosa da 2 takım arasında yapılacak final temasının sonucunu bekliyor

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